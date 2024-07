Wer wäre ich ohne Wein?

Mein Vater bringt seit Jahren den immergleichen Spruch. Wenn er von unserer Familientradition erzählt, setzt er eine betont ernste Miene auf und sagt: »Seit mehr als 600 Jahren erfolgreich im Drogenanbau!« Es ist die Wahrheit. Im Jahr 1381 hat ein gewisser Johann Haart aus Piesport an der Mosel dem Vogt von Hunolstein acht Sester (ein Sester sind etwa 18 Liter) Wein überlassen. Als Pacht für einen Wald. So steht es in einer Urkunde, die heute in der Landesbibliothek in Koblenz