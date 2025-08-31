Man kann sich viele Fragen stellen im Leben. Eine meiner Lieblingsfragen hatte das Münchner Residenztheater einmal an seiner Fassade stehen. »Wo gehst du hin, wenn du sagst, dass du nach Hause gehst?«, stand auf dem Banner in roten Großbuchstaben. Es war mein zweiter Sommer in München, der Stadt, in der ich schon so lange leben wollte. Alle, die die Stadt mögen, erzählen ähnliche Geschichten: von diesem Duft an warmen Septembertagen, wenn das erste Laub auf der Straße liegt und die
Wie man einen Ort zu seinem Zuhause macht
Sich in seinem Leben angekommen und geborgen fühlen – das ist Sehnsucht und Versprechen zugleich. Aber wie schafft man das? Welche einfache Anleitung empfohlen wird und was eine Psychotherapeutin rät, die immer wieder Patientinnen und Patienten dabei hilft.