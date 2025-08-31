Wie man einen Ort zu seinem Zuhause macht

Man kann sich viele Fragen stellen im Leben. Eine meiner Lieblingsfragen hatte das Münchner Residenztheater einmal an seiner Fassade stehen. »Wo gehst du hin, wenn du sagst, dass du nach Hause gehst?«, stand auf dem Banner in roten Großbuchstaben. Es war mein zweiter Sommer in München, der Stadt, in der ich schon so lange leben wollte. Alle, die die Stadt mögen, erzählen ähnliche Geschichten: von diesem Duft an warmen Septembertagen, wenn das erste Laub auf der Straße liegt und die