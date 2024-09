»Bindungsängstliche haben erstmal kein Problem mit Nähe und Sex«

SZ-Magazin: Zwei Menschen mögen sich, nach vielversprechenden ersten Dates folgt eine mehrmonatige Kennenlernphase, es läuft gut. Aber noch bevor die beiden über das Zusammensein reden, erklärt einer plötzlich, seine romantischen Gefühle seien weg, und löst die Verbindung auf. Was steckt dahinter?

Silvia Biere: Wenn nach den ersten Monaten die hormonell geprägten Verliebtheitsgefühle weniger werden, kann es auch sein, dass man feststellt: Es passt vom Charakter und von den Interessen her doch nicht richtig. Die rosarote Brille kann ja einiges überdecken. Als Therapeutin werde ich hier aber auch hellhörig, denn so »plötzlich« alles in Frage zu stellen, hört sich auch nach dem typischen Verhalten von bindungsängstlichen Personen an.