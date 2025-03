Wenn zwei Freunde ein Kind bekommen

Vor zwei Tagen ist Verle zum ersten Mal gekrabbelt, da vorn im Flur, auf dem Holzboden. Ihre Mutter Julia erzählt das in der Küche ihrer Leipziger Wohnung, in der Verle gerade auf dem Boden nach Krümeln sucht. Der Vater Ingmar ist sich sicher: Seine Tochter hat mit dieser neuen Entwicklung auf ihn gewartet, Freitagfrüh kam er an, vormittags dann die Krabbelzüge. Julia nickt, sie sind sich einig, das hat Verle extra gemacht: damit alle dabei sein können. Was ist eigentlich