»Eine Hoffnung aufzugeben, kann sehr schmerzhaft sein«

SZ-Magazin: Unter welchen Umständen kann es richtig sein, nochmal zurück zum Ex oder zur Ex zu gehen?

Sarah Hain: Das kommt darauf an, für wie wahrscheinlich man eine Veränderung hält. Rückblickend sollte man überlegen: War der Trennungsgrund etwas Einmaliges oder eine kurze Sequenz in der Partnerschaft? Etwas, das das künftige Leben nicht mehr beeinflussen wird? Oder war es etwas Überdauerndes wie ein Charakterzug oder ein Verhaltensmuster? Anschließend sollte man sich fragen: Was verspreche ich mir von dem erneuten Beziehungsversuch? Wer müsste sich wie verhalten, damit es dieses Mal besser funktioniert? Wenn es zu große Differenzen mit oder Unterschiede zur anderen Person gibt, dann überdauern diese die Trennung. Eine Veränderung ist wahrscheinlicher, wenn etwas Einmaliges dahintergesteckt hat.