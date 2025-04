»Man hofft insgeheim, die Person doch zurückzugewinnen«

SZ-Magazin: Manchen Ex hat man schnell vergessen, bei anderen schmerzt die Trennung jahrelang. Wie kommt das?

Christina De Bock: Wenn man lange mit jemandem zusammen ist und viele Lebensbereiche teilt – die Wohnung, gemeinsame Freunde, vielleicht sogar Kinder –, dann ist eine Trennung ein großer Lebenseinschnitt. Da kann es länger dauern, bis man sie verarbeitet hat. Eine Trennung kann einen aber auch dann besonders hart treffen, wenn sie recht früh in der Beziehung stattfindet, nämlich noch in der Verliebtheitsphase. In dieser ersten Zeit einer Beziehung hat man noch die rosarote Brille auf und kann nur die positiven Seiten am anderen erkennen. Wenn sich der vermeintlich perfekte Partner dann trennt, kann es sehr schwierig sein, von ihm loszukommen.