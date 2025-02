Ein sympathisches Paar. Wohnungsparty vor ein paar Wochen, die Gäste mischen sich, ein Gespräch in der Küche mit den beiden, eine Frau, ein Mann. Irgendwann erwähnt die Frau, sie hätten sich vor gar nicht so langer Zeit kennengelernt. Auf die Frage, wo denn, unsicheres Zögern. Ja nun. Äh. Auf Tinder. Okay, aber warum das Zögern? Na ja, sagt die Frau, ist halt nicht so schön, oder? Der Mann stimmt zu, im Internet kennengelernt, das ist irgendwie doof. Aber Moment mal,