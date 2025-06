13. Juni 2025

Liebe und Partnerschaft

»Paare mit einseitigem Kinderwunsch sollten sich keinesfalls direkt trennen«

Was tun, wenn einer ein Kind will und der andere nicht? Der Therapeut Manuel Müller berät Paare in dieser heiklen Situation. Im Interview erklärt er, welche Ängste einen Kinderwunsch blockieren und wie ein Genogramm und eine Absichtserklärung helfen.