Das Trauer-Training

Als ich zum ersten Mal beinahe Witwe wurde, war ich 34 Jahre alt und stand kurz vor der Hochzeit. Drei Wochen später wollten wir feiern, in einem Gartenrestaurant, mit achtzig Freund:innen und einer von der Straße gecasteten Roma-Kapelle. Da sackte der Mann, den ich heiraten wollte, nach einem fröhlichen Schäferstündchen plötzlich über mir zusammen. Zehn Minuten später kullerten ihm die Wörter in seltsamer Reihenfolge aus dem Mund. Ich rief den Notarzt und tauchte ein in einen Alptraum aus Blaulicht und