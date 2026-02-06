Wenn Sie kein Thema wie dieses mehr verpassen wollen, dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen »Alles Liebe«-Newsletter an:

SZ-Magazin: Herr Hemschemeier, am Anfang einer Beziehung ist es natürlich, dass man sich um den anderen intensiv bemüht, vielleicht auch früh seine Liebe gesteht. Bis zu welchem Punkt ist der Überschwang normal – und ab wann ist es eventuell Love Bombing?

Christian Hemschemeier: Für Außenstehende ist das meistens leicht zu erkennen, für die Betroffenen leider nicht. Das Verhalten des Partners macht sie glücklich. Aber wenn der andere beispielsweise sagt, du bist die Schönste, Beste, Tollste, die ich je gedatet habe, und ständig übertriebene Geschenke macht, kann das ein Warnhinweis sein, weil Ex-Lieben abgewertet und Überwältigungsstrategien eingesetzt werden. Gerade wenn eine neue Beziehung zu schön wirkt, um wahr zu sein, sollte man sie hinterfragen. Nichts fühlt sich so perfekt an wie eine falsche Liebe.