»Manche Bilder wird man schwer los«

Wilhelm von Humboldt schrieb: »Die Vergangenheit und die Erinnerung haben eine unendliche Kraft.« Wie sehr bestimmt uns, was wir in früheren Beziehungen erlebt haben?

Lars Auszra: Von Mark Twain gibt es das Zitat: »Vergangenheit ist, wenn es nicht mehr wehtut.« Solange Erfahrungen aus der Vergangenheit noch schmerzhaft sind, sind sie sehr gegenwärtig und prägen, wie ich meinen jetzigen Partner und die Beziehung sehe. Im ersten Schritt ist es hilfreich, sich dieser alten Verletzungen überhaupt einmal bewusst zu werden. Und dann, mit anderen darüber zu reden – mit Freunden oder auch mit dem neuen Partner. Wenn ich merke, dass mir eine Erfahrung aus der Vergangenheit immer wieder in die Quere kommt, kann es sinnvoll sein, in Richtung Therapie zu gehen.