Welche Version von mir würden Sie daten?

Ich habe unterschätzt, wie anstrengend es ist, sich eine neue Persönlichkeit zuzulegen. In meinem Fall gleich drei. Und als ich als »Marvin, der Kindergärtner« in der Dating-App zum dritten Mal beantworten muss, für welche drei sozialen Anliegen ich mich besonders einsetze – zur Wahl stehen etwa Feminismus, Umweltschutz, Rechte indigener Völker, Wählerrechte, Menschenrechte, Neurodiversität, Nein zu religiösem Hass, Stop Asian Hate und Black Lives Matter – tippe ich leicht überfordert die ersten drei an. Ob die sich stimmig in Marvins