»Das Wichtigste ist, nicht zu bequem zu werden«

SZ-Magazin: Herr Morat, ich bin Mitte 30 und auf der Suche nach einem neuen sportlichen Hobby, das ich auch im Alter noch gut ausüben kann. Was empfehlen Sie mir?

Tobias Morat: Dass Sie erstmal zu Ihrem Hausarzt gehen und eine Elektrokardiografie durchführen lassen, also eine Herzuntersuchung.

Warum? Mir geht es gut.

Aber wenn Sie bisher nicht so viel oder noch nie Sport gemacht haben, sollten Sie ab Ihrem Alter vorher auf jeden Fall abklären, ob tatsächlich alles in Ordnung ist. Der Arzt wird nur in ganz seltenen Fällen etwas finden, aber Probleme mit dem Herzkreislaufsystem können völlig unbemerkt entstehen, vor allem wenn man nicht so ein gutes Gespür für den eigenen Körper hat. Und wenn Sie planen, jetzt mit dem Laufen oder Walken zu beginnen, wäre es außerdem nicht schlecht, einmal beim Orthopäden die Gelenke Ihrer unteren Extremitäten checken zu lassen. Nicht, dass Sie nach zwei Wochen wegen Knieschmerzen wieder aufhören müssen.

Das klingt, als sei ich steinalt.

Das nicht, aber eben auch nicht mehr jung. Unser Körper fängt mit Mitte 20 an, allmählich abzubauen, die Elastizität der Knorpel nimmt ab, Bänder und Sehnen werden steifer und verletzungsanfälliger, die Kraft unserer Muskeln sinkt. Das passiert nicht über Nacht, es dauert oft, bis man etwas davon merkt. Gerade deshalb sollten Sie vorsichtig an neue Freizeitbeschäftigungen herangehen. Aber um Sie zu beruhigen: Sie machen eine entscheidende Sache schon richtig.

Nämlich?

Sie überlegen sich einigermaßen früh, wie Sie Ihren Körper später noch in Bewegung halten können. Das ist gut. Denn je früher man damit anfängt, desto länger und stärker profitiert man davon. Wenn Sie ab jetzt zum Beispiel jede Woche mindestens einmal Schwimmen gehen, ist es gut möglich, dass Sie das auch noch machen, wenn Sie 76 sind. Einerseits, weil Ihr Körper dann die Beanspruchung gewohnt ist, andererseits, weil das Schwimmen längst zu Ihrer Routine gehört. Sie müssen nicht mehr groß darüber nachdenken, sich nicht erst mühsam motivieren. Sie tun es einfach. Damit machen Sie sich selbst und Ihrer Gesundheit ein riesiges Geschenk.

Dr. Tobias Morat arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Bewegungs- und Sportgerontologie der Deutschen Sporthochschule Köln und koordiniert dort und lehrt im Masterstudiengang »Sport- und Bewegungsgerontologie« (M.Sc.). Foto: Privat

Gut. Aber ich habe weder Lust auf Laufen noch auf Schwimmen. Was könnte ich mit 76 Jahren noch machen, womit ich jetzt beginnen kann?

Wenn Sie gar keine Vorstellung haben, rate ich Ihnen, an etwas anzuknüpfen, das Sie von früher kennen. Was haben Sie als junger Mensch gemocht und gekonnt? Tanzen? Radfahren? Tischtennis? Sie werden erstaunt sein, wie gut sich Ihr motorisches Gedächtnis an die Bewegungen erinnert. Meistens dauert es nicht lange, bis man zumindest ein Grundlevel wieder erreicht hat, dann macht es Spaß, und Sie bleiben eher dran. Wenn Sie im späteren Alter mit etwas komplett Neuem, vielleicht sogar Kompliziertem starten, ist die Gefahr größer, dass Sie schnell frustriert sind und wieder aufhören. Ich will damit nicht sagen, dass niemand mit 40, 50 oder 60 noch Tennis oder Golf lernen sollte, das kann gut funktionieren. Aber es fällt uns in dem Alter in der Regel deutlich schwerer als früher, das muss man einkalkulieren.

Lassen Sie uns die Sache andersherum angehen: Was sollte ein Hobby bieten, damit ich im Alter möglichst viel davon profitiere?

Idealerweise deckt es drei wichtige Komponenten ab: Es trainiert das Herzkreislauf-System, stärkt also das Herz und fördert die Ausdauerleistung. Es trainiert die Muskulatur und das Zusammenspiel zwischen Nerven- und Muskelsystem, damit auch das Gleichgewicht, die Koordination und die Kraft, was vor allem für die Sturzprophylaxe wichtig ist. Und es trainiert die kognitiven Fähigkeiten. Es ist klar, dass fast keine Freizeitbeschäftigung alles gleichermaßen beinhaltet. Am ehesten würde das auf Mannschaftssportarten zutreffen wie Basketball, Fußball oder Handball. Bei denen kann man sich aber leicht verletzen, weshalb sie im Alter für Anfänger und Wiedereinsteiger eher nicht empfehlenswert sind. Es ist deshalb sinnvoll, wenn man die einzelnen Beanspruchungsfelder ein bisschen verteilt.

Zum Beispiel?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt regelmäßig Richtlinien für körperliche Aktivität heraus. Darin steht, dass man sich ab 65 Jahren pro Woche 150 Minuten mit moderater Intensität bewegen sollte. Im Grunde gilt das aber für jede erwachsene Person.

Was genau heißt »moderat«?

Sie dürfen schon ins Schwitzen kommen, aber nicht aus der Puste. Sich nicht überanstrengen. In der Trainingswissenschaft nennt man das den aeroben Bereich, das bedeutet, dass Sie stets genug Sauerstoff zur Verfügung haben und sich entsprechend gut fühlen. Wenn Sie darüber gehen, sich also intensiver bewegen wollen, dann sollte die Dauer der Belastung kürzer sein. Die WHO empfiehlt in dem Fall 75 Minuten pro Woche, und zwar nicht am Stück, sondern zum Beispiel dreimal 25 Minuten.

Was bedeutet das dann für die drei Komponenten, die Sie eben erwähnten?

Es wäre gut, wenn Sie einen Großteil der empfohlenen 150 Minuten mit Bewegung füllen würden, für die Ausdauer nötig ist. Also etwa Joggen, Walken oder zügiges Spazierengehen, Radfahren, Schwimmen. Daneben sollten Sie mindestens einmal pro Woche Ihre Kraft und die Koordination trainieren, ganz klassisch wären das Krafttraining mit oder ohne Geräte, Pilates, Gymnastik oder Yoga. Und drittens sollten Sie Ihr Gehirn herausfordern. Dazu können Sie natürlich geistigen Sport betreiben wie Schach, Sudoku oder Kreuzworträtsel. Sie können sich aber auch im Alltag immer wieder kleine Herausforderungen suchen, um die Reize so vielfältig wie möglich zu gestalten. Nehmen Sie nicht immer den gleichen Weg mit dem Fahrrad, sondern suchen Sie nach Alternativen. Jedes Ausbrechen aus dem normalen Trott tut dem Kopf gut.

Es gibt also nicht das eine Hobby, das mich im Alter fit hält?

Es geht darum, eine gute Mischung zu haben. Suchen Sie sich eine Beschäftigung, die Ihnen wirklich Spaß macht, und integrieren Sie die anderen Dinge spielerisch in Ihrem Alltag. Da hat sich an den typischen Empfehlungen übrigens nichts geändert: Nehmen Sie so viele Treppen wie möglich. Stellen Sie sich beim Zähneputzen auf ein Bein. Schauen Sie nicht im Sitzen fern, sondern stehend auf einem wackeligen Untergrund. Wenn Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren: Steigen Sie eine Station früher aus und gehen Sie den Rest. Es klingt banal, aber auch diese kleinen Veränderungen lohnen sich, weil sie sich summieren.

Stimmt der alte Spruch: »Mens sana in corpore sano«, ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper?

Den Zusammenhang konnten viele Studien zeigen, ja. Ist unser Körper zu motorischen Leistungen in der Lage, wirkt sich das positiv auf die kognitiven Leistungen aus. Unmittelbar sichtbar ist das an der Reaktionsfähigkeit: Jemand, der im Alter körperlich einigermaßen fit ist, kann viel schneller und adäquater reagieren, etwa beim Stolpern, und somit einen Sturz verhindern. Dasselbe gilt für den Straßenverkehr. Die Reizverarbeitung funktioniert effektiver. Außerdem lassen sich durch regelmäßige Bewegung der Start und der Verlauf von kognitiven Erkrankungen wie Demenz verzögern beziehungsweise mildern.

Woran liegt das?

Die Nervenbahnen sind die direkte Verbindung zwischen Körper und Gehirn, und durch eine häufige Nutzung werden sie sozusagen besser geschmiert und das Zusammenspiel läuft effektiver ab. Es ist wie bei einem Fahrrad: Je mehr es genutzt wird, desto weniger rostet es. Stellt man es aber eine Weile am Straßenrand ab, kann es sein, dass die Kette und die Bremsen schon nicht mehr mitmachen.

Viele ältere Menschen verbringen gerne Zeit mit Gartenarbeit. Ist das eine gute Freizeitbeschäftigung?

Ja, und zwar aus mehreren Gründen: Sie bewegen sich, sie sind an der frischen Luft, und das, was sie tun, endet in einem sichtbaren Ergebnis. Das ist höchst befriedigend. Allerdings sollten sie auf die Körperhaltung achten, in der sie das Unkraut rausreißen oder das Beet umgraben. Das heißt: am Boden möglichst viel in der Hocke und mit geradem Rücken arbeiten. Das schmiert die Kniegelenke, trainiert die Oberschenkelmuskulatur, schult das Gleichgewicht und schont die Lendenwirbelsäule. Auch für die Arbeit mit dem Spaten gilt: Nicht mit einem Buckel graben. Aber ansonsten ist Gärtnern natürlich ein schönes, gesundes Hobby, das man lange ausüben kann. Wenn man im Anschluss noch einen zügigen Spaziergang machen, hat man auch noch die Ausdauer dazu – perfekt.

Was ist mit Musizieren? Trainiert Klavierspielen nicht auch die Koordination? Und Trompeten die Lunge?

Musik ist eine wunderbare Beschäftigung im Alter, aber auch hier gilt, was ich vorhin gesagt habe: Die wenigsten Instrumente lernt man mal eben so, da muss man viel Arbeit hineinstecken, wenn man nicht an Erfahrungen aus der Kindheit anknüpfen kann. Sie bringen mich damit aber noch auf einen entscheidenden weiteren Punkt: Geselligkeit. Viele ältere Menschen singen gern in einem Chor. Das ist aus rein medizinischer Sicht gut, weil Singen die Lunge durchlüftet und die Atmung trainiert. Dann hebt Singen sehr häufig die Stimmung, weil es die körpereigenen Glückshormone ausschüttet, Serotonin, Endorphin, Dopamin, Adrenalin. Aber für mich entscheidend ist: Im Chor singt man in einer Gemeinschaft. Diesen sozialen Aspekt sollte man bei der Wahl eines Hobbys mitdenken, gerade im Alter.

Was, wenn ich gerade in meiner Freizeit mehr für mich sein will?

Sie müssen es so sehen: Egal, welches sportliche Hobby Sie wählen, es bietet Ihnen immer einen Anknüpfungspunkt, um Kontakt zu anderen Personen herzustellen, wenn Sie es möchten. Wenn Sie jetzt lieber für sich laufen gehen, ist das kein Problem. Sie haben dadurch aber später die Möglichkeit, sich über das Hobby Gesellschaft zu suchen, zum Beispiel indem Sie eine Laufpartnerin suchen oder sich einer Laufgruppe im Park anschließen. Ihr Hobby wird also zu einer Brücke zu anderen Menschen.

Haben Sie noch einen Tipp, welche Freizeitbeschäftigung man sich auf jeden Fall bis ins hohe Alter bewahren sollte?

Das hat zwar nichts mit meinem Fachgebiet zu tun, aber ich rate gern dazu, beim Kochen neue Rezepte auszuprobieren und sich gesund zu ernähren. Ich muss nicht erklären, welch große Rolle eine ausgewogene und vielfältige Ernährung für unsere Gesundheit spielt. Gleichzeitig stellt uns jedes neue Rezept vor eine kleine Herausforderung, holt uns aus unserer Bequemlichkeit heraus. Und das ist eines der allerwichtigsten Dinge im Alter: nicht zu bequem zu werden, sondern immer ein bisschen aktiv zu bleiben.