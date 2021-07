»Das knappe Gut ist nicht Liebe oder Sex, sondern Aufmerksamkeit«

Herr Ossmann, Beziehungsmodelle mit mehr als zwei Menschen gab es immer schon. Was genau beschreibt nun Polyamorie?

Der Begriff Polyamorie kam in den Neunzigerjahren auf, 2006 wurde das Wort in das Oxford Dictionary aufgenommen, seit 2007 wird er auch im deutschsprachigen Raum verwendet. Übersetzt bedeutet er Mehrliebe, unterscheidet sich aber vom Fremdgehen oder Polygamie. Er beschreibt die konsensuale, verbindliche Liebe zwischen mehr als zwei Personen, basierend auf emotionaler Liebe und Intimität, über einen längeren Zeitraum hinweg. Das Phänomen an sich ist kein neues, aber der offene Umgang damit wird erst seit etwa 30 Jahren beobachtet.