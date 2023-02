»Lösen wir das Problem nicht, entsteht eine Mauer«

Wie wichtig sind Entschuldigungen speziell in Liebesbeziehungen?

Wir enttäuschen und verletzen, das ist unvermeidlich. Jedes Fehlverhalten errichtet eine Barriere zwischen uns und unserem Partner. Lösen wir das Problem nicht, wiederholt es sich immer wieder, bis eine Mauer zwischen den beiden Partnern steht. Entschuldigungen können dabei helfen, diese Mauern wieder abzubauen. Sie müssen aber auch ins Schwarze treffen. Nur so können wir uns unserem Partner wieder näher fühlen und schließlich die Tür zu Vergebung und Versöhnung öffnen.

Wann trifft eine Entschuldigung denn ins Schwarze?

Das Wichtigste ist, sich in die Lage des anderen zu versetzen. Wir müssen herausfinden, was unser Gegenüber wirklich hören möchte. Und dann auch bereit sein, es zu sagen und aufrichtig zu meinen. Meinem Ehemann hat es nie gereicht, wenn ich ihm gesagt habe, dass mir etwas leidtut. Irgendwann fragte ihn verzweifelt: »Was soll ich denn sagen?« Und er meinte: »Dass du einen Fehler gemacht hast.« Jetzt lösen wir unsere Konflikte so viel schneller.