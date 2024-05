Die US-Journalistin Courtenay Hameister arbeitet derzeit an ihrem zweiten Buch über ihren langjährigen Kampf, der absurden Diätkultur zu entkommen. Für ihr erstes Buch »The Year I Went From Being Afraid of Everything to Only Being Afraid of Most Things« hat sie sich mit Mitte 40 ein Jahr lang mit viel Selbstironie all ihren Ängsten gestellt. Zuvor war sie neun Jahre lang Moderatorin und Chefautorin einer landesweit ausgestrahlten Radiosendung, sie schreibt unter anderem für die New York Times und Portland Monthly.