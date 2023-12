SZ-Magazin: An Weihnachten verstärken sich viele Konflikte in der Familie. Kommen in Ihre Paarberatung viele Menschen, die über das Verhältnis mit den Schwiegereltern klagen?

Peter Kaiser: Auf jeden Fall. Manche Paare sagen: »Am liebsten wäre es mir, wenn Weihnachten schon vorbei wäre. Das wird wieder der reinste Stress.« Es gibt sehr viele Erwartungen und Befürchtungen, die nicht genug ausgesprochen werden. Paare haben eigene Vorstellungen davon, wie sie Weihnachten gestalten möchten. Vielleicht wollen sie die Festtage einmal ganz für sich verbringen oder einen Weihnachtsurlaub machen, statt ihre Familien zu besuchen. Die nötigen Klärungen werden dann aber nicht rechtzeitig gemacht.