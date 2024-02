In jeder Toilette sind nur zwei Kabinen. Bei den Damen herrscht Gedränge, bei den Herren ist es gähnend leer. Ich drehe mich um und will hinüber in die Herrentoilette. Ein schnurrbärtiger Securitymann stürmt mir entgegen: »Das geht nicht! Sie dürfen da nicht rein!«

Ich bleibe stehen und schaue verdattert: Das Letzte, was ich erwartet hatte, war eine solche Reaktion an einem solchen Ort. Eine nackte Blondine, die ganz am Anfang der Schlange steht, kommt zu mir, legt mir die Arme