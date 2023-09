Sex, wie ging das nochmal?

Alles begann im Jahr 1972 mit Alex Comforts legendärem Buch The Joy of Sex. Oder begann es schon über tausend Jahre früher mit dem altindischen Kamasutra? Jedenfalls sind in Folge dieser einflussreichen Werke (und einiger weiterer Klassiker, die allerdings lange nur unter dem Ladentisch erhältlich waren) inzwischen sehr viele Ratgeber erschienen, die alle möglichen Tipps, Einsichten, Vorschläge und Übungen zur Verbesserung des Liebeslebens enthalten. Ein wenig scheint es, als hätte der Optimierungsdrang, der viele anderen Bereiche unseres Lebens prägt, auch in der Sexualität Einzug gehalten. Andererseits ist es nicht zu bestreiten, dass Spaß am Sex enorm viel zum Lebens- und Beziehungsglück beitragen kann, dass ein erfülltes Sexleben leider aber nur den Wenigsten als Geschenk in den Schoß fällt. Meist muss man doch ein bisschen dafür tun, wobei Anregungen von außen helfen können – egal ob von Freundinnen oder Theraputen, aus Filmen und Videos, oder eben aus Büchern.