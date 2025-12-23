Wir waren ein Traumpaar – dann kam das Leben dazwischen

Als wir vor dem Security-Bereich am Flughafen Berlin-Brandenburg ankommen, flattert mein Herz. Ich hatte mir vorgenommen, keine dramatische Szene zu machen. Aber das interessiert den hartnäckigen Kloß in meinem Hals nicht.

Es ist ein Freitagnachmittag im Spätsommer. Überall hasten Menschen ihren Flügen entgegen oder schieben sich in Warteschlangen vorwärts. Ich suche Halt bei meinem Begleiter, aber seine Handflächen sind so schweißnass wie meine. Jemand rempelt mich von hinten an. Wir sind vor einem der Container stehengeblieben, in die man seine