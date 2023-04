»Ich glaube, meine Romane sind Komödien«

SZ-Magazin: In Ihrem jüngsten Roman wird Adam, ein Schriftsteller und der Ich-Erzähler, gefragt, ob Schriftsteller immer Sätze von ihren Bekannten stehlen. Sind Sie ein Dieb?

John Irving: Aber sicher doch. Graham Greene hat das so ausgedrückt, wie es mir am besten passt, als er gefragt wurde, woher seine Figuren kommen: Eine Romanfigur stammt fast nie von einer einzigen realen Person, sondern sie ist eine Mischung aus vielen Menschen – ein Dialog von einem, die Art, die Hände zu bewegen, von jemand anderem. Eine Person allein wäre auch kaum unter­haltsam genug, mindestens vier, fünf braucht es. Wenn ich mir meine Figuren hinterher ansehe, weiß ich allerdings meistens, von wem ich was gestohlen oder vielmehr ge­liehen habe.