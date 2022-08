»Zu verkaufen: Babyschuhe, nie getragen«

Angeblich soll Ernest Hemingway auf die Idee gekommen sein, in sechs Wörtern die kürzestmögliche Geschichte zu erzählen: »For sale: baby shoes, never worn« – Babyschuhe zu verkaufen, nie getragen. Wenige Wörter, die viel sagen und doch auch viel Raum lassen. Wir haben zwei Schriftstellerinnen und zwei Schriftsteller gebeten, diesen Raum für unser Sommerleseheft zu füllen. Sie tun das auf ihre sehr eigene Art, Fotografinnen und Fotografen haben ihre Vorstellung zu der Kurzgeschichte in Bilder übersetzt. Viel Vergnügen!