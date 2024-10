Liebe, Sex und Umsatzplus

Junge Leserinnen und ihre Vorliebe für das Genre »New Adult« krempeln den Buchmarkt um. Was reizt Millionen Frauen an den oft wenig feministischen Bestsellern wie »Maxton Hall« von Mona Kasten? Und ist allen klar, welche Machtverschiebung sich in der Literaturwelt gerade vollzieht?