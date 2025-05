»Die USA sind verflucht«

Ocean Vuong lebt seit 1990 in den USA, geboren wurde er 1988 in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam. Heute schreibt er nicht nur Bücher, er lehrt auch moderne Lyrik an der New York University, dorthin pendelt er regelmäßig drei Stunden von seinem Zuhause in Nort­hampton. Der Holzboden im Wohn­zimmer dort ist 150 Jahre alt, im Kamin brennt Feuer, Ocean Vuong serviert Oolong-Tee aus Taiwan.

SZ-Magazin: Sie leben in Northampton, einer wohlhabenden Kleinstadt in Massachusetts. In Ihrem neuen Roman Der Kaiser der Freude haben Sie wieder über ein heruntergekommenes Kaff geschrieben, in Neuengland – fällt das nicht schwer mit dem Abstand aus Ihrer Kleinstadt-Idylle?

Ocean Vuong: Süße, fortschrittliche Kleinstädte wie Northampton oder Burlington, wo Bernie Sanders lebt, sind in Neuengland selten. Sie brauchen nur 20 Minuten in jede Richtung zu fahren, um auf Orte wie aus meinem Roman zu treffen, in denen die Arbeiter oft konservativ wählen. Ich stamme aus so einer Gegend. Die Handwerker, die nach Northampton kommen, sind mir vertraut.