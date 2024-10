Gaga made in Pforzheim

Im Sommer 2024 braucht Lady Gaga mal wieder ein neues Outfit. Nichts Ungewöhnliches eigentlich, Gaga trägt auf einem einzelnen Konzert schon mal ein Dutzend verschiedene. Nun aber ist es wichtiger als sonst. Die Fans von Lady Gaga finden nämlich, dass Gaga nicht mehr gaga ist, sondern etwas langweilig. Sie beschweren sich auf Ins­tagram, X und TikTok und fordern, ihr Idol solle endlich wieder richtig seltsam aussehen. Vermutlich denken sie an dieses eine Mal, als Lady Gaga nur mit Fleisch behängt auf einer Bühne stand, aber das ist 14 Jahre her. »Bring back weird Gaga«, schreiben sie also – und in diesem Sommer scheint ihr Star fest gewillt, ihnen den Wunsch zu erfüllen. In wenigen Tagen wird sie ihren Film Chromatica Ball in Los Angeles präsentieren, und wo, wenn nicht da, könnte sie mal wieder richtig übertreiben? Nur: Wie fällt man noch auf in dieser Zeit?