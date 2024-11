»Ein gelungenes Konzert ist eine transzendente Erfahrung«

Im Londoner Hotel »Claridge’s« hat die Entourage von Bruce Springsteen mehrere Zimmer gebucht, alle Türen sind geöffnet, Mitarbeiterinnen sitzen konzentriert an Laptops oder telefonieren. Am Abend feiert Springsteens Tour-Dokumentation Road Diary Europa-Premiere. Der Musiker empfängt in einem abgedunkelten Zimmer, Kabel am Boden, Scheinwerfer sind aufgestellt – hier finden später noch Videoaufnahmen statt. Er trägt ein weißes Hemd und dunkle Jeans, begrüßt mit offenem Blick und – »Har, har!« – einem freundlich gehustetem Springsteen-Kichern. Er ist bereit, über alles zu sprechen – außer über Politik. Dass er Kamala Harris im US-Wahlkampf unterstützt hat, ist kein Geheimnis.