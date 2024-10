»Von der Harmonie her ist das Volksmusik«

Alexandra Gruber: »Uff, prägende Konzertsaal-Erfahrung! Das war eine Zeit lang der Klingelton, der am häufigsten mitten im Konzert irgendwo losging. Ich verbinde damit verstörte Konzertbesucher, die nervös in ihren Taschen kramen.«

Chilly Gonzales: »Ein Klingelton in Dorisch-Moll, das ist ein wenig offener, optimistischer als reines Moll. Die Frequenzen sind gut gewählt, man hört den Ton sogar, wenn das iPhone tief in der Tasche steckt – zugleich hat aber der Xylophon-Klang etwas Versöhnliches, gerade exotisch genug, dass er auch ein bisschen an Palmen und Entspannung erinnert.«

Bazzazian: »Auf jeden Fall einer von den besseren iPhone-Klingeltönen. Einfach und klar und gut produziert. Den könnte man sogar sampeln und für einen Hip-Hop-Track verwenden.«