»Singen ist eine Transformation von Schmerz in Musik«

»Überwältigungspop« wurde die Musik von F­lorence + the Machine mal genannt, und da ist was dran. Einerseits die bombastische Orches­trierung, andererseits der Gesang, der an Kate Bush und Björk erinnert. Die Texte, die Florence Welch singt, sind ziemlich komplex und zum Steinerweichen. 2009 erschien ihr erstes Album, »Lungs«. Denkwürdig: der Tag im Jahr 2015, an dem sie sehr souverän auf dem Glastonbury-Festival für den Headliner, die Foo Fighters, einsprang, weil Dave Grohl sich das Bein ge­brochen hatte. Nun erscheint das fünfte Album »Dance Fever« von Florence + the Machine. Wir sprechen via Zoom, Florence Welch sitzt in einem Hotelzimmer in London. Von ihrem Zuhause aus wollte sie das Interview nicht führen – um Arbeit und Privatleben getrennt zu halten.