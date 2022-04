SZ-Magazin: Ich hätte gerne einen lebendigen Garten, gerne mit ein bisschen Gemüseanbau, aber ohne übermäßig viel Arbeit. Fachleute wie Sie raten in so einem Fall dazu, dem Prinzip der Permakultur zu folgen. Was genau ist das?

Ulrike Windsperger: In erster Linie eine Philosophie. Ich betrachte den Garten als Ökosystem, als Lebensraum, in dem ich keine Feinde habe. Alles hat darin seine Berechtigung. Den Begriff hat Bill Mollison 1975 geprägt, er kommt von »permanent« und »agriculture« und bedeutet »dauerhafte Landwirtschaft« oder »dauerhafter Gartenbau«. Mit der richtigen Auswahl an Pflanzen kann man ganzjährig ernten und trotz wenig eigenem Energieaufwand große Erfolge beim Gärtnern haben.