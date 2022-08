Die Zurückgelassene

Es sind diese Videos aus Afghanistan: Männer, teils Jugendliche, die am Flughafen Kabul auf Militärjets klettern und sich an Metallvorsprüngen festhalten, die auf Flugzeugen sitzen, die schon rollen, die durchstarten und abheben werden. Und dann kurz nach dem Start die fallenden Körper aus mehreren Hundert Metern Höhe. Die ersten Taliban-Kämpfer waren da längst in die Hauptstadt Kabul vorgedrungen, die internationale Koalition hatte ihren Rückzug zum Ende des Monats angekündigt.

Es sind diese Videos, die die Aktivistin Stella Leder im August