»Ich bin mir längst nicht mehr sicher, ob wir Alten Recht haben«

Gregor Gysi ist 77, Bodo Ramelow 68 und Dietmar Bartsch 66 Jahre alt. In anderen Berufen ist das die Zeit für den Ruhestand. Aber die drei Politiker treten bei der Bundestagwahl am 23. Februar noch mal an – mit dem Ziel, drei Direkt­mandate für ihre Partei »Die Linke« zu erringen. Dieses Vorhaben nennen sie »Mission Silber­locke«. An diesem Montag Mitte Januar sitzen sie zusammen in einem Besprechungsraum im Bundestag, um über das Alter zu reden. Über Gelassenheit, Lust und Antrieb,