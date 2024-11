SZ-Magazin: Frau Lohmann, Donald Trump ist erneut zum Präsidenten der USA gewählt worden. Auch in Deutschland sind viele Menschen darüber entsetzt und fühlen sich nahezu gelähmt. Wie kann man diese Ohnmacht überwinden?

Charlotte Lohmann: Gegen politische Ohnmacht, wie sie viele nach solchen Wahlergebnissen spüren, habe ich leider auch kein perfektes Rezept. Aber man kann präventiv auf kleine Zutaten zurückgreifen, die helfen, aus der Schockstarre zu kommen und aktiv zu werden. So können wir den Wahlkater überwinden. Und gleichzeitig daran arbeiten, dass wir uns bei der nächsten Wahl, zumindest in Deutschland, besser fühlen.