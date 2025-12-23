Zum Hauptinhalt springen

Wie war 2025?

Labubus und ein Raub im Louvre, ein neuer Kanzler, ein neuer Papst und ein altbekannter US-Präsident: In unserem Quiz mit 66 Fragen blicken wir auf die irrsten Momente des Jahres zurück – mit jeder Menge »Rambo Zambo«!

Illustration: Sebastian Haslauer, Collage: SZ-Magazin