Wie war 2025?

23. Dezember 2025Aus Heft 52/2025QuizWie war 2025?Labubus und ein Raub im Louvre, ein neuer Kanzler, ein neuer Papst und ein altbekannter US-Präsident: In unserem Quiz mit 66 Fragen blicken wir auf die irrsten Momente des Jahres zurück – mit jeder Menge »Rambo Zambo«!Von Max FellmannKolja HaafTill KrauseWolfgang LuefJonas Nattererund Anja RützelIllustration: Sebastian Haslauer, Collage: SZ-Magazin