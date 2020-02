Hadrians Wall

Fast 300 Jahre lang bildete der Hadrianswall die nordwestliche Grenze des Römischen Reiches. Der Bau der Grenzbefestigung in der römischen Provinz Britannia wird auf den Zeitraum 120 bis 130 nach Christus datiert. Die Mauer verlief 117 Kilometer weit vom Flussufer des Tyne in der Nähe der Nordsee bis zum Solway Firth an der Irischen See. Man geht heute davon aus, dass der Hadrianswall weniger zur Abwehr feindlicher Armeen gebaut wurde; vielmehr diente er vor allem als eine Art polizeiliche Grenzstation, über die unter anderem die Zuwanderung irischer und schottischer Stämme aus dem Norden reguliert werden sollte. Der Hadrianswall gehört zum Weltkulturerbe.