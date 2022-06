Der Übersee

Eine Ente ist keine Möwe, so viel Vogelkunde muss schon sein. Und ein See ist kein Meer, auch kein Mittelmeer, mögen an seinen Gestaden auch Zitronen wachsen. Ein See ist höchs­tens ein mare minore, ein minderes, geringeres Meer. So jedenfalls sehen es die Italiener. Sie mögen Seen nicht.

A4, Ausfahrt Sirmione. Das Land ist flach, die Industrie hat sich bis an die Küste des Paradieses gefressen. So beginnt der Gardasee, wenn man aus dem Süden kommt.