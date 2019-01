»Sag mal, glaubst du, dass sie mich noch liebt?« Wang Lian blickte mich an. »Nein«, sagte ich zum wiederholten Male. Er starrte an mir vorbei ins Leere, wie so oft in den vergangenen Monaten. Dann richtete er sich auf. »Und wann interviewst du endlich mich? Ich habe etwas zu erzählen!«, rief er, das Paar am Nebentisch drehte sich um. »Von der Liebe und von diesem Land.« Wang Lian litt an beidem, und ich litt mit ihm: Wang Lian war mein

Angebot auswählen und weiterlesen Tagespass 24h Zugriff auf alle SZ Plus-Inhalte für 1,99 €. Weiter Kostenloser Testzugang 2 Wochen SZ Plus testen. Jederzeit kündbar. Weiter Kostenloser Testzugang für Studenten 2 Wochen SZ Plus testen. Jederzeit kündbar. Weiter Jahresvorteilspreis 12 Monate lang nur 19,99 € / Monat. Weiter Sie sind schon Abonnent? Hier einloggen!