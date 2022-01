Welcher Fitnesstyp sind Sie?

Das Sofa ist so gemütlich, die Wäsche muss dringend aufgehängt werden und der beste Freund wartet schon ewig auf einen Anruf: Es ist leicht, sich vor dem Training zu drücken, Ausreden gibt es genug. Da hilft es, wenn der Sport einem Spaß macht – und wenn man ein Workout gefunden hat, das wirklich zu einem passt. Man sollte sich also darüber klar werden: Was erwarte ich vom Sport? Wieviel Zeit habe ich dafür? Trainiere ich lieber allein oder mit anderen?