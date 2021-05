Kampf ohne Ende

Es geht hier um eine Eigenschaft, die keinen Fußballer schneller laufen lässt, aber oft weiter; die keinem Fußballer mehr Ballgefühl schenkt, ihn aber länger daran arbeiten lässt; eine Eigenschaft allerdings auch, die manche Fußballer an eine Grenze treibt und darüber hinaus. Es geht hier um Ehrgeiz.

An einem Abend in diesem Frühjahr sitzt Joshua Kimmich vor einer Blumentapete in einem Hotelzimmer. Kimmichs Haare sind frisch geschnitten, an den Seiten und hinten kurz, oben wenige Zentimeter lang, in der Pandemie hatte