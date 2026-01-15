»Meine Mutter wird mir von oben helfen«

Wenn am 8. Februar die olympische Abfahrt der Damen startet, wird die Ski-Welt gebannt auf eine Läuferin schauen: Lindsey Vonn. Im Alter von 41 will die erfolgreichste Abfahrerin der Geschichte mehrere Rekorde brechen: Sie will die erste Frau über 40 sein, die eine Medaille im Skisport gewinnt – und der erste Mensch, der das mit einer Teil­prothese im Knie schafft. 2019 musste sie ihre Karriere wegen ihrer Verletzungen beenden, im Frühjahr 2024 ließ sie sich Titanteile ins rechte Knie einsetzen. Weil sie seitdem fast schmerzfrei ist, verkündete sie ein halbes Jahr später ihr Comeback. Für das Interview schaltet sich Vonn per Videocall aus Colorado zu, wo sie in Copper Mountain für ihr großes Ziel trainiert: eine letzte Goldmedaille.