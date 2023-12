Dass sie es sich wünscht, hat sie schon 2018 gesagt. Und 2019. Sie hat es 2020 wiederholt, »meine Sehnsucht ist riesig«. Und auch 2021. Im Frühling 2022, als es schließlich angekündigt wurde, als es endlich so weit sein sollte, verschob sie sogar den Gedanken an ein Karriereende. Sie blieb, weil es so aussah, dass es im Winter 2023/2024, in diesem Winter also, ganz sicher passieren würde.

Nur dass es eben wieder nicht passiert.

Ein Mittwoch Mitte Oktober, die Skispringerin Katharina