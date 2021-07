Wenn man sich nur ein einziges Youtube-Video anschauen will, dann vielleicht dieses: »Timo Boll vs Ma Long (World Cup 2017)«. Es hat 3,3 Millionen Klicks, dauert knapp 13 Minuten und enthält fast alles, was man über Tischtennis, die ewige Rivalität zwischen Boll und den Chinesen sowie Schönheit im Allgemeinen wissen muss: eine Halle in Belgien, Halbfinale – Boll, 36 Jahre alt, schon ein bisschen steif in der Hüfte, blaues Shirt und Stirnband mit Paisley-Muster, als hätte man ihn in den