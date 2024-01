»Für Tänzer ist Arbeit die intensivste Form des Lebens«

SZ-Magazin: Herr Neumeier, mögen Sie Ihren Namen?

John Neumeier: Ich bin neutral. Als der Brite John Cranko mich 1963 zu seinem Stuttgarter Ballett holte, war er glücklich, dem Pu­blikum jemanden mit dem Deutsch klingenden Namen Neumeier präsentieren zu können. Sein Glück ging so weit, dass er mich bat, meinen Namen in Hans Neumeier oder in Johann Neumeier zu ändern.

Für angelsächsische Ohren haben Sie einen Allerweltsvornamen. Wenn Sie für sich einen neuen wählen müssten, welcher wäre es?

Sebastian, Stéphane oder Raoúl.