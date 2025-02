Frau Hartner, haben Sie selbst Hunde?

Anita Hartner: Natürlich! Im Moment leben sechs Hunde mit mir und meiner Familie in der Wohnung. Allerdings muss man dazu sagen, dass ich ja einen Tierschutzhof bei Osnabrück leite und dort auch lebe. Ich nehme immer einige Hunde, die sich in der Gruppe nicht so wohlfühlen, privat bei mir auf, wie bei einer Pflegestelle. In der Wohnung gewöhnen sie sich noch besser an den Umgang mit Menschen und können dann leichter an neue Besitzer vermittelt werden.