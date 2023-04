SZ-Magazin: Was unterscheidet Hunde- von Katzenmenschen?

Kurt Kotrschal: Hundemenschen brauchen eher Ordnung und Zärtlichkeit, sie haben ihr Leben und ihr Umfeld gerne unter Kontrolle. Ähnlich wie ihre Lieblingstiere besitzen viele Katzenmenschen eine anarchistische Ader und geben nicht viel auf Vorschriften.

Tina Hölscher: Hundehalter sind gern draußen, aufgeschlossen und pragmatisch – die kommen häufig in Outdoor-Kleidung zu mir in die Praxis. Katzenmenschen lerne ich meistens als sensible, empathische, eher stille Menschen kennen.

Knosp: Eine der größten Studien zum Thema führte der US-Sozialpsychologe Samuel Gosling durch. Unter 4500 Probanden stellte er fest, dass Katzenmenschen fantasievoll und experimentierfreudig, oft aber auch ängstlich und unsicher sind. Hundemenschen traten in der Studie gesellig, zuverlässig und hilfsbereit auf.