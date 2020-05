Das Milliardengeschäft mit geschützten Tieren

An einem Märzmorgen 2016 tritt der Zollfahnder Thomas Engel durch zwei schall­sichere Türen einer ehemaligen Dachdeckerei im östlichen Österreich. Frost liegt auf den Getreidefeldern, in der Ferne sind die Gipfel der Kleinen Karpaten zu ­sehen, sie sind von Schnee bedeckt. In der Halle aber könnte Engel glauben, im Amazonas zu stehen. Tropisch feuchte Temperaturen, eine Sprinkleranlage, die Monsunschauer nachbildet, und Volieren, durch die Papageien in leuchtend bunten Farben schauen: Prachtamazonen, Hyazinth-Aras, Palmkakadus, Goldsittiche.

Gerade wurde Engel befördert, mit ­27