Im Rausch der Blüte

Egal welche Straße man in Tavira an der Südküste Portugals nimmt, früher oder später landet man bei einer Farm. Einer Orangenplantage, einer Anlage für Himbeeren, Avocadosträucher, Papayabäume. Erntehelfer mit Körben in den Händen gehen die Schotterwege entlang, Poster am Straßenrand werben für Früchte. In Tavira wächst das beste Obst. Darauf ist man stolz. Und das war schon immer so.

In den vergangenen Monaten aber wurden Anlagen umzäunt, Stacheldraht gezogen, Eingangstore gebaut und mit Fingerabdruckscanner versehen. Hinter den Toren warten Herren,