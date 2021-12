13. Dezember 2021

Wissen

»Rechthaberei steht dem Rechthaben im Weg«

Ist Deutschland ungebremst in die vierte Corona-Welle gelaufen, weil Menschen so schwer aus ihren Fehlern lernen? Der Philosoph Geert Keil erklärt, warum die Fehlerkultur unserer Gesellschaft scheinheilig ist, welche Irrtümer auf blinde Flecken zurückzuführen sind – und weshalb die Einsicht in die eigene Fehlbarkeit nicht nur klüger, sondern auch gelassener macht.