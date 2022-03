Ein kleines, alleinstehendes Haus auf einer Anhöhe in Vorarlberg, Österreich. Hohe Hecken zur Straße, nach hinten freier Blick auf einen anderen Erdteil: Hier bricht die europäische Kontinentalplatte ab und schiebt sich unter die afrikanische, erklärt Raoul Schrott auf seiner Veranda. »Wer durch den Arlbergtunnel nach Süden fährt, fährt geologisch gesehen von Europa nach ­Afrika.«

Der Schriftsteller ist das, was man einen Universalgelehrten nennt. Tausende Bücher stehen in seiner Bibliothek im Keller, thematisch sortiert und mit zahllosen Einmerkern versehen. Oben in