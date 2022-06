»Davon profitieren die Umwelt und der Geldbeutel«

SZ-Magazin: Frau Schickling, Ihr Buch heißt Die 100 besten Eco Hacks. Einfach nachhaltig leben. Was sind denn die einfachsten Regeln, an die sich alle halten könnten?

Katarina Schickling: Nicht konsumieren ist immer besser als konsumieren. Kein Müll ist immer besser als jede Art von Müll. Wo immer man Verpackungen und Abfälle vermeiden kann, sollte man das tun. Und da, wo es geht, lieber Fahrrad fahren, als das Auto zu nehmen. Wenn man sich an diese Grundsätze hält, macht man schon viel richtig. Es gibt aber etliche weitere Dinge, die wir in unserem Alltag einfach umsetzen können und von deren Effektivität viele Menschen gar nichts wissen.