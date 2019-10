Das letzte Geschenk

Im vergan­genen Jahr haben in Deutschland 955 Menschen nach ihrem Tod Organe gespendet, und zwar im Durchschnitt etwa drei, in der ­Summe gut 3000 Organe – Lungen, Herzen, Lebern, vor allem Nieren. Dem gegen­über stehen aktuell aber weiterhin rund 10 000 verzweifelte Patienten, die auf der Warteliste für eine Transplantation eingetragen sind. Viel zu wenige Menschen spenden also nach ihrem Tod Organe, die Leben retten könnten. Und das, obwohl – laut einer Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf­klärung – die große